Продажи электромобилей в Великобритании растут, несмотря на общий спад продаж авто

В Великобритании продажи электрокаров и гибридных автомобилей достигли рекордных уровней.

Как пишет «Век», продажи электрокаров и гибридных автомобилей в Великобритании достигли рекордных уровней в марте, который является традиционно лучшим месяцем в году для автодилеров.

Продажи электромобилей с аккумуляторными батареями и плагин-гибридов (гибридных автомобилей с возможностью подзарядки от электросети) увеличились по данным Общества производителей и продавцов автомобилей. Покупатели приобрели 22 тысяч электромобилей и еще 17 тысяч плагин-гибридов. По мнению экспертов, это свидетельствует об ускоряющемся переходе на более экологичные виды транспорта.

Цены на рынке электромобилей в сравнении с прошлым годом выросли на 6,6% и составили 13,9%.

Общие продажи автомобилей упали и составили 284 тысячи, несмотря на положительную динамику по продажам электромобилей. Уровень продаж упал на 37% ниже средних мартовских значений в 450 тысяч единиц, на основе данных с 2010 по 2019 годы.

Автомобильная промышленность по оценкам специалистов потеряла 22,2 миллиарда фунтов стерлингов в продажах за последний год, но автодилеры еще уверены, что удастся увеличить продажи с возобновлением работы автосалонов после снятия ограничений в связи с коронавирусом.

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