Срок лишения свободы для пьяных водителей в России хотят увеличить до трех лет

В РФ в ближайшее время могут ужесточить максимальное наказание для граждан, повторно севших за руль в нетрезвом виде.

Как пишет «Коммерсантъ», соответствующие поправки внесены в статью 264.1 УК, где идет речь о водителях, ранее уже наказанных в рамках КоАП за нетрезвую езду либо за отказ от освидетельствования. Поправки, разработанные МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова, уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Согласно поправкам, если гражданин повторно пойман на нетрезвом вождении в течение года, против него возбуждается уголовное дело. Ему будет грозить штраф в 200–300 тысяч, лишение свободы сроком до двух лет и прочие виды наказаний. Судимым ранее по статье 264.1 УК будут назначаться штрафы до 500 тысяч, исправительные работы сроком до двух лет, принудительные работы сроком до трех лет, а также до трех лет лишения свободы.

По мнению ведомства, действующие в настоящий момент санкции неэффективны, поскольку люди продолжают садиться за руль пьяными после зачастую неоднократного привлечения к ответственности. Поясняется, что из всех правонарушителей, проходивших по статье 264.1 в 2020-м, 20% водителей было осуждено по ней повторно, причем самая проблемная ситуация наблюдается в Мурманской области (30%). В 2018 году этот показатель в целом по России составлял 10%, а в 2019-м – уже 15%. «На бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, снова садятся пьяными за руль», – подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки поддержали в Генпрокуратуре, Верховном суде, Следственном комитете и государственно-правовом управлении президента, сообщает издание.