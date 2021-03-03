После снегопадов в Москве от агрегаторов такси требуют изменить ценообразование

Ситуация, когда в середине февраля во время сильного снегопада агрегаторы такси повышали тарифы в несколько раз, послужила поводом для обращения в надзорные органы.

Ассоциация содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации» обратилась в прокуратуру с требованием проверить ряд агрегаторов и обязать их изменить алгоритм ценообразования.

«Считаем, что назрела необходимость агрегаторам такси сесть за стол честных и откровенных переговоров с пользователями услуги, представителями власти и общественности для выработки сбалансированных правил работы», — цитирует телеканал «Дождь» ассоциацию.

Ранее антимонопольная служба уже начала исследование на предмет повышения цен до пяти раз среди агрегаторов такси 12 и 13 февраля.