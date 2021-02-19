Курьер на мопеде заехал в трамвай, чтобы доставить пиццу. Дептранс недоволен

18 февраля в Москве мото-курьер пиццерии по неизвестным причинам решил продолжить маршрут не на служебном мопеде, а в трамвае. Мопед при этом он занес с салон.

Видео незаурядной ситуации опубликовал телеграм-канал Baza.

Когда пассажиры пожаловались доставщику, что его мотоцикл пахнет бензином, он уточнил, что это не мотоцикл, а багаж.

Мосгортранс уже ищет молодого человека. На него написали заявление в полицию. Ему грозит административный штраф, если в МВД не решат, что есть состав уголовного преступления — хулиганства.

«Мы приветствуем пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров — это недопустимо. Мы за адекватность и соблюдение правил», — написал Дептранс в Telegram.

И все-таки курьер молодец хотя бы потому, что сократил свой углеродный след. Ведь трамвай — более экологичный транспорт, нежели мотоцикл.