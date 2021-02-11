Водителей могут перестать штрафовать за движение по выделенке ночью

В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов для автолюбителей, перемещающихся по выделенной полосе с 23:00 до 6:00. Об этом пишет «Парламентская газета».

Также предлагается разрешить водителям пользоваться выделенкой для объезда препятствий, ремонтных или уборочных работ на основной полосе движения.

Сегодня за выезд на выделенку россиянину грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей, а в Петербурге и Москве вовсе 3 тысячи рублей.

Автор законопроекта — председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В условиях дефицита улично-дорожной сети запрет выезда на выделенную полосу в ночное время иным транспортным средствам является необоснованным и странным. Во многих странах выделенные полосы действуют не круглосуточно, а только когда они нужны», — цитирует издание Нилова.