В России со следующей недели меняются условия выдачи разрешения на автотюнинг

C 1 февраля нельзя будет получить разрешение на автотюнинг, если в реестре нет заключения предварительной техэкспертизы.

Помимо этого, разрешение на тюнинг не будет выдаваться в случае, если имеются протоколы проверки либо регистрационные знаки находятся в розыске, а также если обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки автомобиля, пишет ТАСС.

В 2019 году в РФ начали действовать правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов колесного транспорта. Для того чтобы сделать автотюнинг, необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы, выданное аккредитованной испытательной лабораторией. После этого нужно обратиться в подразделение ГИБДД и получить разрешение на изменение конструкции машины. Затем водитель должен представить транспортное средство на осмотр в то же подразделение и получить свидетельство.