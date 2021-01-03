За 11 месяцев водители в России заплатили почти 13 млрд за штрафы

Федеральная служба судебных приставов (ФСП) рассказала, сколько средств им удалось собрать за счет штрафов, выписанных ГИБДД. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрия Желудкова, общая сумма составила почти 13 миллиардов рублей.

«В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 млрд руб. административных штрафов Госавтоинспекции», — пояснил он (цитата по «Коммерсанту»).

При этом всего требовалось собрать выплат по штрафам на сумму в 18,5 миллиарда рублей, что, отмечает Желудков, на 700 миллионов меньше, чем годом ранее.