Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей

Кроссовер Рено Дастер остается одним из самых популярных авто у российских автолюбителей. И конечно, многих интересует, стоит ли покупать новое поколение Дастера в 2021 году.

Ведущий автоканала Яндекс-дзен попытался сравнить старый и новый Рено Дастер, но многочисленные подписчики на этот раз не поверили в объективность его оценки.

«Из справки по модели можно узнать, что первое поколение выпускалось с 2010 по 2015 год, после чего на конвейере её сменил обновлённый рестайлинговый Duster, который у многих вызвал неподдельный интерес, – отмечает автор канала. – И да, можно сказать, что как снаружи, так и по интерьеру обновлённый кроссовер (даже паркетник) казался более привлекательным, хотя о вкусах можно спорить долго и всё равно бесполезно».

Блогер вспоминает, что многие владельцы после выхода нового Дастера «бросились сдавать устаревшие в тот момент машины по трейд-ину, взамен приобретая новые». Людям в тот момент хотелось новизны приборов освещения, более комфортных сидений и приятного ощущения от вождения в целом.

«Но если изучить вопрос, то в одном уж точно старичок оказался лучше, чем рестайлинговая новая модель, и минус этот настолько жирный, что многие осведомлённые в этой теме владельцы не спешили гнаться за обновкой, – заявляет ведущий блога. – И касается это безопасности и того рейтинга, который получили эти автомобили в результате европейского краш-теста по методике Euroncap».

Автор канала призывает обратить внимание на результаты краш-тестов первого и второго Дастера. «Старая версия Duster, которую били на краш-тесте, получила три звезды из пяти, но важнее всего для нас именно проценты по каждому пункту: водитель или взрослый пассажир – 74%, пассажир-ребёнок – 78%, пешеход – 28%, устройства обеспечения безопасности – 29%», – пишет эксперт.

Спустя 6 лет безопасность нового Дастера была оценена уже так: водитель или взрослый пассажир – 71%, пассажир-ребёнок – 66%, пешеход – 56%, устройства обеспечения безопасности – 37%.

«Мы видим, что улучшений нет, а вместо этого лишь снижение рейтинга по некоторым показателям, – констатирует «Авто-маньяк». – Водителю и пассажирам, включая детей, не поздоровится, так как их «процент безопасности» существенно снизился».

Автор канала пишет, что «скоро на рынок придёт новое 2 поколение Renault Duster», и тогда, вероятно, пассажиры Дастера наконец почувствуют себя в безопасности. «Насколько это вообще возможно для такого ценового сегмента», – добавляет блогер.

Надо сказать, что его оценки народного авто вызвали гнев аудитории. Автора канала обвинили в предвзятости и заподозрили в заказном характере его сравнительного поста.

«Зачем оговаривать рабочую добротную машину, – вступился за Рено Дастер пользователь под ником Василий. – Ну не Мерседес и не Бентли. Однако качественная добротная и, главное, рабочая машина по цене для заработанных своим трудом денег».

«Статья смахивает на заказуху от конкурентов», – предположил другой комментатор.

«Может, за 6 лет повысились критерии оценки? – резонно замечает еще один пользователь. – И после краш-теста по новым правилам старый Дастер получил бы две звезды?»