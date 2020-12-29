Традиционный для декабря рост цен на услуги такси усугубился пандемией

Жители столицы отмечают, что цены на услуги такси в городе резко выросли почти в два раза. Например, вместо 250 рублей по тарифу «эконом» придется отдать примерно 450 рублей.

В регионах и вовсе отмечается прирост в ценниках в 2-3 раза, передает телеканал «Дождь». Но за МКАДом также недовольны и увеличением времени ожидания.

Явление это достаточно традиционное для увеличения спроса в предновогодний период, но в 2020 году оно усугубляется карантинными обстоятельствами.

«Учитывая, что, по сравнению с прошлыми годами, большая часть людей осталась в Москве и планируют по крайней мере новый год встретить дома, то вот и результат, — объясняет глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов, — К тому же, часть водителей такси, которые родом из регионов, уже начинают ставить автомобили, чтобы вернуться на новогодние праздники к родным».

Николай Кодолов считает, что в новых эпидемиологических обстоятельствах сложно загадывать, какая нагрузка ляжет на перевозчиков, но он предполагает, что до 3 января цены на такси будут оставаться высокими и лишь после пойдут на спад.

Руководитель пресс-службы одного из межрегиональных сервисов такси Полина Ломоносова подтвердила, что в их сети число заказов по сравнению с предновогодними числами декабря 2019 года выросло на 10,5%. При этом на работу планируют выйти порядка 60% водителей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что среди сервисов такси активно ведется борьба за новые кадры, поскольку из-за пандемии в стране резко сократилось число трудовых мигрантов.