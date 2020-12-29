Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС

Для всех, кто имеет автомобиль, оплата топлива входит в категорию постоянных расходов. Доля этих трат в бюджете семьи в среднем занимает от 7 до 10%. А если речь идёт не об одной, а о нескольких машинах, то расходы на АЗС могут быть более ощутимыми. В этом случае следует задуматься о выборе карты с кэшбэком на автозаправках.

Как можно сэкономить?

Оплата товаров и услуг с использованием банковской карты позволяет возвращать часть потраченной суммы (кэшбэк). Вознаграждение может начисляться в виде денег или бонусов, которые можно обменять на скидки. Размер кэшбэка зависит от условий продукта. Обычно за покупки в отдельных категориях возвращается до 10-15%, а за все прочие траты — 1%.

Банки очень часто включают покупки на автозаправках в состав категорий повышенного кэшбэка. Нередко траты на АЗС объединяют в одну бонусную опцию вместе с другими расходами автомобилистов (например, покупка автозапчастей, оплата услуг автомоек, каршеринга, парковок и автосервисов).

Например, если клиент ежемесячно тратит на эти цели по 15 000 рублей, а размер кэшбэка в данной категории в среднем составляет 7%, то на покупке топлива можно сэкономить 1 050 рублей в месяц (и это без учёта вознаграждения за другие расходы).

Критерии отбора

Большое количество карт с кэшбэком только усложняет выбор для обычных пользователей. Чтобы свести к минимуму список рассматриваемых вариантов и принять правильное решение, лучше всего воспользоваться готовыми рейтингами банковских продуктов, составленными по определённому критерию. Например, можно рассмотреть готовую подборку лучших карт с кэшбэком на АЗС.

При выборе пластика рекомендуется обратить особое внимание на следующие параметры:

1. Вид вознаграждения. Если кэшбэк не выплачивается деньгами, то необходимо уточнить условия обмена бонусов на рубли.

2. Размер кэшбэка за все остальные траты. В большинстве случаев максимальные бонусы начисляются только за покупки в одной категории (реже в двух-трёх). Если у клиента, помимо АЗС, есть другие постоянные расходы, то нужно выбирать карту с подходящими спецкатегориями.

3. Условия получения кэшбэка. Иногда для начисления баллов требуется каждый месяц выполнять определённые требования банка. Как правило, они касаются суммы торгового оборота.

Лимит вознаграждения. Очень часто банки ограничивают сумму кэшбэка за покупки в категориях.Если траты клиента на АЗС выходят за рамки установленного лимита, то использование именно этой карты может быть невыгодным.