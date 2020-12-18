Общественники и силовики смогут сесть в машину во время экзамена на права

Правила проведения практического экзамена на водительские права намерены изменить. МВД России хочет позволить присутствие на нем членам общественных объединений и силовикам. Конкретные критерии для них не приводятся, но утверждается, что эта мера должна добавить экзамену объективности.

«Для повышения объективности проведения экзамена предусматривается возможность нахождения в экзаменационном транспортном средстве представителей общественных объединений, а также иных должностных лиц органов внутренних дел, помимо экзаменатора», — приводит ТАСС слова собеседника в пресс-службе МВД.

Изменения в регламент должны вступить в силу уже 1 апреля 2021 года. Ранее также говорилось, что в одном авто с экзаменатором и сдающим смогут находиться другие претенденты на права, а также сотрудники образовательных организаций.