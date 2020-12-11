Россия почти вполовину сократила экспорт легковых авто

За первые девять месяцев 2020 года экспорт легковушек из России сократился на 45,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Росбалт» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

В количественном выражении экспорт составил 51,4 тысячи единиц авто. В денежном выражении 771,2 миллиона долларов.

Также отмечается сокращение импорта автомобилей на 26,1%. Всего произведено закупок на 4,063 миллиарда долларов, 185,2 тысячи единиц авто.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2020 года было реализовано 1 346 351 автомобилей и легковых коммерческих авто.