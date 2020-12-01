В Дагестане уволили следователя, требовавшего деньги от потерпевшего за возврат авто

В Махачкале после служебной проверки уволили следователя, который требовал дополнительную благодарность от мужчины, у которого угнали автомобиль. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на республиканское управление СКР.

Сообщается, что авто было найдено в Москве и возвращено в Дагестан, но следователь посчитал, что владельцу следовало дополнительно отблагодарить его за хорошо выполненную работу. Он потребовал от потерпевшего 30 тысяч рублей.

Машина в это время была эвакуирована во двор отдела полиции в Махачкале. Пострадавший перевел на карту жены следователя только 17 тысяч рублей. Следователя не устроила такая благодарность и он вернул автомобиль мужчине, у которого тот был до обнаружения.

Против бывшего сотрудника МВД теперь ведется разбирательство о мошенничестве с использованием служебного положения.