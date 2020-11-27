Для сдачи экзамена на водительские права могут начать использовать беспилотники

В ГИБДД рассматривают перспективу использования беспилотных автомобилей с сенсорными педалями при проведении экзамена для получения водительских прав. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД Николая Шеюхина.

Предполагается, что такое авто будет оборудовано камерами, сенсорными педалями и планшетом-инспектором. Также оцифрована и дорога для сдачи экзамена. При этом экзаменатор все равно будет находится в салоне авто, просто теперь кроме него качество вождения будет оценивать и автоматизированная система.

Уточняется, что пока эта перспектива находится лишь на рассмотрении.

В ближайшем будущем, с апреля 2021 года, все участки, где будущие водители проходят теоретическую часть экзамена, должны быть оборудованы камерами наблюдения, чтобы контролировать честность исполнения задания.