Алкотестеры ГИБДД заменят на индикаторы, что также обнаруживают психотропы

Начальник управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников сообщил, что в скором времени инспекторы получат индикаторы, которые заменят им алкотестеры, пишет «РИА Новости».

Как отмечает руководитель управления, новые девайсы позволяют определять не только наличие алкоголя в организме, но и употребление наркотических, психотропных веществ.

Индикатор сможет определять показатели по выдыхаемому воздуху и по веществам в слюне. В последнем случае определяется наличие наркотических средств в организме. Для этого инспектору будет достаточно 15 секунд.