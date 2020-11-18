Нарушителям на самокатах назначат штрафы от 500 до 1 500 рублей

Минтранс и МВД подготовили проект поправок в правилах дорожного движения, где в том числе будут учтены набирающие популярность средства индивидуальной мобильности (самокаты и т.п.)

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта при Минтрансе Владимира Луговенко.

Решено применять против нарушителей на самокатах, гироскутерах и моноколесах две статьи КоАП: за ненадлежащее использование, а также за помехи в движении транспорта или причинение вреда здоровью. По первому пункту предусмотрены штрафы от 500 до 1 500 рублей.

Также в поправках предлагается разрешить пользователям СИМ передвигаться по пешеходному переходу, если скорость их девайсов будет снижена до пешеходной. Вместе с тем для них предлагают сделать доступной всю пешеходную зону.