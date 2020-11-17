В Госдуме предлагают разрешить родственникам обучать вождению авто

Член комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков предложил вернуть отмененную в 2013 году норму, позволяющую самообучение вождению автомобиля. Он предлагает допустить до этого образовательного процесса любого опытного водителя, который за два года не имеет аварийных инцидентов, пишет «Парламентская газета».

Сейчас автолюбителю, который допустит до руля человека без прав грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Право на обучение езде на автомобиле имеют только лицензированные автошколы.

Лысаков отмечает, что для многих неудобен режим работы автошкол, это накладно для семейного бюджета и часто психологически неудобно для обучающихся. «Это психологически комфортнее и просто удобнее: можно просто выехать с отцом или братом, когда у тебя появилось свободное время, и нарабатывать навыки», — говорит он.

Эту идею поддержал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он отметил, что современные авто стали гораздо проще в управлении. Машина делает все сама, а порой и предупреждает водителя о неправильных действиях.

В качестве опознавательного маркера предлагается устанавливать на заднее стекло знак зеленого листа. Также предлагается запретить обучение езде ночью и не допускать нахождения в салоне более двух человек, включая курсанта и наставника.