2 569 человек погибли за первые 9 месяцев 2020 года по вине пьяных водителей

В России за первые девять месяцев текущего года число смертей в результате ДТП с пьяным водителем сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС.

В текущем году из-за таких происшествий погибли 2 569 человек, в прошлом году их было 3 114. Пострадали в ДТП с нетрезвыми водителями 13 662 человека против 15 406 человек в прошлом году за этот период.

Всего 10,2 тысяч аварий в РФ за девять месяцев 2020 года произошли по вине шоферов под градусом.

Отмечается, что четверть виновников ДТП отказывались проходить медосвидетельствование.