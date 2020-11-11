В новый состав аптечки для авто добавили маски и перчатки

На официальном портале правовой информации опубликован приказ Минюста об утверждении нового списка медпрепаратов для оказания первой медпомощи в случае ДТП, которые должны находится в аптечке автолюбителя. Об этом пишет портал «Медвестник».

Так, в новый образец аптечки выключили две медицинские маски и одну пару перчаток. Также был заменен рулонный лейкопластырь на более широкий для наложения любой повязки на тело.

Из состава были изъяты бинты малых размеров и стерильные бинты, а также стерильный пакет. Все эти вещи либо не нужны там, либо их использование невозможно без соблюдения правил асептики.

Также увеличено количество стерильных салфеток и широких нестерильных бинтов.