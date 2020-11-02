Немаркированные шины смогут продавать лишь до 15 декабря

С 1 ноября в России начал работать закон об обязательной маркировке шин и автомобильных покрышек, пишет журнал «Компания».

Теперь каждая единица упомянутого продукта будет реализовываться на территории РФ лишь с двумерных штриховым кодом DataMatrix с последовательностью из 75 цифр и букв.

Определенные обязанности накладываются на оптовых и розничных продавцов. Оптовики должны передавать сведения о передвижениях и продаже в ГИС, а продавцы розницы обязаны фиксировать продажу в системе «Честный знак».

Ввезенные до 1 ноября немаркированные шины можно продавать до 15 декабря. Хранить немаркированные шины можно до 1 марта 2021 года.

Ранее Sobesednik.ru писал, что власти готовы отказаться от системы маркировки лекарств из-за сбоев поставок медикаментов.