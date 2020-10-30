В Екатеринбурге пикетирующих мэрию таксистов пригласили на встречу с ГИБДД

Екатеринбургские таксисты утром 30 октября выстроились в ряд на площади перед мэрией, выражая протест против новых антиковидных указаний губернатора. От водителей и таксопарков потребовали установить во всех салонах защитные экраны.

При этом губернатор отметил, что пока не планируется выписывать перевозчикам штрафы (пока даже не ясно, по какой административной статье их могли бы назначать), а к самим барьерным заслонам не будет предъявлено строгих требований.

Таксисты жаловались, что эта мера излишняя, поскольку воздух все равно будет циркулировать по всему салону, а в Европе подобные авто выпускаются сразу с установленным защитным экраном, но для защиты водителя от нападения. К тому же, не ясно, как проделывать окно для оплаты.

Сотрудники таксопарков утверждают, что 90% клиентов продолжают ездить в масках, как и сами водители. «Если в общественный транспорт будут пускать столько пассажиров, чтобы была социальная дистанция, то пусть требуют от нас перегородки. Почему нас штрафуют, а общественный транспорт — нет?» — цитирует одного из участников акции Е1.

В итоге к пикетирующим вышел министр транспорта области Василий Старков и пригласил представителей бизнеса на встречу с ГИБДД и общественным советом по развитию такси.

Перевозчики требуют субсидирования со стороны государства, поскольку защитный экран для авто стоит от 1 000 до 10 500 рублей.

«Плюс нет никакого ГОСТа на этот счет. Мы сегодня поставим экраны, а после этого в ДТП экран убьет пассажира и таксист будет виноват», — приводит свой аргумент один из пикетчиков.

Напомним, что приказ по установке защитных экранов был опубликован внезапно для всех участников рынка 28 октября, чем вызвал недоумение. Свердловская область стала первым регионом в России, где применены такие антиковидные меры.