Дептранс в Москве грозится отстранить от работы водителей без прививки от гриппа

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Лискутов потребовал от работников сферы общественного транспорта сделать прививки от гриппа до 31 октября. Он подписал соответствующее распоряжение, пишут «Ведомости».

Обеспечить вакцинацию на местах должны руководители транспортных предприятий. Всего прививку должны получить не менее 85% сотрудников. Тех, кто не сделал прививку, приказано отстранять от работы (не уточняется, учитываются ли здесь ситуации, когда человек имеет медицинский отвод).

Омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере транспорта Никита Музыри отмечает, что у транспортных предприятий нет резерва сотрудников и даже если 5% из работающего персонала не выйдут на работу, то возможен транспортный коллапс.

Также Музыри указывает на то, что указ Лискутова не может входить в компетенцию возглавляемого им департамента.