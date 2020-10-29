Таксисты Екатеринбурга недоумевают из-за новых антиковидных норм губернатора

Представители компании пассажирских перевозок «Везет» обратились к властям Свердловской области с просьбой провести переговоры с городскими службами такси. Губернатор издал указ, согласно которому все машины таксопарков должны быть оборудованы специальными защитными заслонами для водителей, пишет Znak.com.

Недоумение по поводу этого требования выражают также в «Яндекс.Такси», в профсоюзе таксистов и в Общественном совете по развитию такси в регионах по УрФО. Руководитель последнего Владимир Герасименко отмечает, что многие из сотрудников служб готовы выходить на протесты.

Водители не понимают, как исполнять новую норму, и продолжают работать с риском получить штраф. При этом не ясно, по какой статье будут в таком случае наказывать и таксиста, и компанию.

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом пояснили, что жестких требований к установкам не будет — перегородка может быть сделана из пластика или пленки. Активист профсоюза таксистов Денис Долгов рассказывает, что уже появились «колхозные» предложения по установке конструкции из скотча и пленки. Но стоят они от 1 500 рублей.

Критики отмечают, что сама идея вызывает сомнения, потому что при любой перегородке воздух будет циркулировать в салоне, а пути заражения ковидом доподлинно не установлены. К тому же неясно, как оборудовать окошко для передачи денег.

Свердловская область стала первопроходцем с такими требованиями в отношении таксистов. «Губернатор сказал, что это европейская практика. Да, но такие перегородки устанавливаются в первую очередь с целью предотвращения нападения на водителя, — говорит глава общественного совета Герасименко. — К этому страны шли десятилетиями, у них есть правила установки, у них все законодательно оформлено; у нас этого нет».