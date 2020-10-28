Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины

Как сократить расходы на смену покрышек, с помощью автоэксперта разобрался Sobesednik.ru. Ответить на этот вопрос нам помог шеф-тренер центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев.

1. Шипы – не догма

Шипованные покрышки стоят чуть дороже, чем «липучки». Они и правда надежнее?

– Самое принципиальное отличие не в том, ошипована резина или нет, а в том, кто сидит за рулем. Если не превышать скорость, то управлять машиной будет легко, какие бы покрышки ни были установлены. Снег они гребут примерно одинаково.

Да, на льду шипы могут оказаться надежнее. Если вы часто используете машину в ночных переездах, в дальней дороге или на продуваемых местах, лучше сделать выбор в пользу шипов.

Но в условиях европейской зимы – такой, как в Москве, – нет существенных отличий.

2. Менять покрышки местами

Многие по умолчанию ставят резину «похуже» на заднюю ось. Лучше чередовать.

– Срок износа шины до замены, по моим ощущениям, составляет в районе 200 тысяч километров. Но не секрет, что передние покрышки у переднеприводного автомобиля изнашиваются быстрее.

Если каждый сезон менять их местами, то двух комплектов резины (летнего и зимнего) должно хватить вплоть до конца срока службы автомобиля.

3. Не переплачивать за фирму

Разброс цен между бюджетными и дорогими марками резины может доходить до 100%. Есть ли смысл платить больше?

– Различия в брендах очень чувствительны на критических скоростных режимах, но при так называемой гражданской эксплуатации большой разницы нет. Степень надежности примерно одинакова.

Но если говорить об износостойкости, то, конечно, у дорогих европейских брендов она повыше. В итоге с течением лет такая покупка может оказаться выгоднее.

4. Иметь второй комплект дисков

– С точки зрения нагрузки на резину это разумное решение. Лучше хранить ее на дисках. Лишние процедуры — снять, одеть, даются покрышкам непросто. К тому же это позволит каждый раз экономить время и деньги на шиномонтаже.

5. Контролировать работу сотрудников шиномонтажа

– Дополнительные услуги на шиномонтаже могут быть самыми разными — начиная от использования разных герметиков и заканчивая накачкой азота. Мой совет: не подписываться на то, что вы не до конца понимаете.

Правда, в межсезонье главная опасность заключается далеко не в том, что водителю что-то навяжут или обманут на деньги. Когда автомобилей много и работа идет в авральном режиме, элементарные операции могут сделать некачественно. Лучше держать руку на пульсе и находиться рядом.