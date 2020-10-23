Коллективная мобильность будущего в новой экспозиции

23 октября Hyundai MotorStudio открывает экспозицию Hyundai Future Mobility, посвященную передовым решениям Hyundai в области индивидуальной и коллективной мобильности.

Амбициозный проект в центре Москвы будет доступен бесплатно всем желающим, а его экспонаты позволят максимально натуралистично представить, как может выглядеть будущее в среднесрочной и дальней перспективе.

Главная идеология проекта – в центре любых транспортных решений стоит человек и его потребности. «Сегодня Hyundai не просто автопроизводитель, а перспективный поставщик комплексных и интеллектуальных мобильных решений. На пути этой трансформации мы уделяем первостепенное внимание клиенту –реализации его насущных и предвидению будущих потребностей. Футуристичная выставка познакомит гостей с нашим видением будущего», – говорит управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Экспозиция состоит из нескольких тематических зон. Здесь можно увидеть и уменьшенную копию макета интеллектуальной транспортной городской системы, и электромобиль с силовой установкой на водородных топливных элементах и нулевым уровнем вредных выбросов, и арт-объект, представляющий собой силуэт автомобиля IONIQ Electric, помещенный на реальную электрическую силовую установку электромобиля.

Концепт помогает максимально ярко представить эко-мегаполис будущего, и картина настолько реалистична, что на сессии вопросов и ответов началось серьезное обсуждение, как будет перестраиваться город, в котором приоритетом перемещения станет воздушное пространство.