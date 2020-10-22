"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы

Актер Михаил Ефремов в последние месяцы входит в ТОП самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе. Вот только если о его коллегах чаще говорят с точки зрения успехов в творчестве или каких-то бытовых скандалов, то Михаил Олегович – персона, обсуждаемая с сугубо уголовной точки зрения. Заслуженный артист не так давно был признан виновником смертельного ДТП в центре Москвы и приговорен к восьми годам лишения свободы.

22 октября Мосгорсуд рассматривал апелляционную жалобу на вынесенный Ефремову приговор, а потому многие коллеги актера снова вспомнили о нем и своих отношениях с опальным артистом. Так, известный эстрадный юморист Ефим Шифрин опубликовал на своей страничке совместное архивное фото с фигурантом громкого уголовного дела, на котором показал тот самый злосчастный Jeep Ефремова, на котором артист в начале июня 2020 года врезался в легкий коммерческий транспорт, что стало причиной гибели водителя Сергея Захарова.

«С пыльной полки», – гласит подпись артиста под публикацией, намекая на «архивный» формат снимка.

На самом фото Шифрин и Ефремов позируют на одной из людных улиц столицы, а на их фоне стоит тот самый внедорожник актера, которому спустя какое-то время суждено вылететь на встречную полосу и спровоцировать жуткую трагедию в плотном дорожном потоке на Смоленской площади.

Многие подписчики Ефима Шифрина, к слову, сразу же обратили внимание на автомобиль на снимке. «Та самая машина», «Роковой джип», «Тот самый Jeep», – пишут они в комментариях.