В России могут ввести официальный запрет на зимние шины летом и летние – зимой

МВД подготовило проект, предполагающий запрет эксплуатации машин с летними шинами зимой и с шипованными покрышками летом.

Как пишет «Российская газета», эта норма имеется в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, однако на практике она не применяется, поскольку нет соответствующего российского правоустанавливающего документа.

Предполагается, что ездить на шипованной резине в России будет нельзя в июне, июле и августе, а на летней – в декабре, январе и феврале. Уточняется, что с учетом разницы климатических условий эти границы могут быть скорректированы по решению региональных властей.

Нарушение повлечет наказание по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, которое подразумевает штраф в размере 500 рублей.