Пикапы и кроссоверы, три жюри и настоящий медведь: как завершился "Внедорожник года"

15-й раз под одной крышей собрались представители компаний, производящих внедорожники и кроссоверы, чтобы определить, кто в этом году станет лучшим в классе. Принцип премии — не делить претендентов, подобно танкам, на тяжёлые, средние и лёгкие, а руководствоваться более простыми принципами. Сначала идет распределение на внедорожники и кроссоверы, а затем на три размерных категории – полноразмерные, среднеразмерные и компактные. «Фишкой» этого сезона стало участие сразу трех жюри: «Большое», в члены которого автоматически попадает любой, кто проголосовал на сайте премии, «Экспертное» — эксперты из мира автомобильной журналистики, и «Блогерское».

Поэтому в голосовании интересны были не только компании-победители, но и то, насколько единодушны судьи. Забегая вперед, нужно отметить, что чаще всего на сцену поднимались представители Toyota. Toyota Land Cruiser 200 становится лучшим «Полноразмерным внедорожником» по мнению «большого жюри» уже далеко не первый год. А абсолютное единодушие получил Suzuki Jimny в номинации «Компактный внедорожник». Хотя тут нужно отдать должное — выбор в этой номинации, прямо скажем, небольшой и ограничен буквально тремя-четырьмя моделями.

Суровость и масштаб широты русской души премии подчеркивался не только брутальностью представленных моделей, но и спонсорской поддержкой — в качестве призов победителям и участникам раздавались электропилы и газонокосилки Greenworks. Паре победителей «слепой» лотереи предстояло укатить с вечеринки домой четыре колеса Nokian Tyres для внедорожника. А главный приз, сертификат на квадроцикл CF MOTO, участнику большого жюри вообще вручал настоящий медведь.

Итак, в номинации «Полноразмерный внедорожник» «Экспертное жюри» отдало предпочтение Land Rover Discovery, а блогеры выбрали Cadillac Escalade. «Конечно, им же Escalade не покупать», — пошутили в зале. «В этой номинации иногда стоит выбор — купить авто или квартиру в пригороде Москвы», — вторили ведущие, когда в группе «Полноразмерных кроссоверов» симпатии «Большого» и «Экспертного жюри» объединила технологичная AUDI Q8, а у блогеров текла слюна на Bentley Bentayga.

Дальше все пошло ровно и предсказуемо — в категории «Среднеразмерный кроссовер» пальму первенства делили Skoda Kodiaq за цену, Subaru Forester за инженерные находки, и Haval F7x за красивый понт. Догадайтесь, какое именно жюри выбрало его...

Три главных «Компактных кроссовера»-2020: Volkswagen Tiguan, Renault Kaptur и Nissan Qashqai. Среди «Пикапов» премией отметили Toyota Hilux, Mitsubishi L200 и Isuzu D-Max.

Примечательным стал патриотчный выбор LADA SW Cross в номинации «Компактные моноприводы» и Geely Coolray в номинации «Дебют года», который стал выбором читателей журнала «Клуб 4х4».

Полная версия турнирной таблицы есть на сайте премии, как и предпосылки к голосованию за «Внедорожник-2021».