Ликсутов анонсировал "Народный каршеринг". Собянин говорил о нем ещё 2 года назад

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов анонсировал появление в столице «Народного каршеринга», когда каждый желающий сможет через приложение правительства города сдать личный автотранспорт в краткосрочную аренду. Он говорит, это поможет снизить трафик, но не объясняет как именно.

«По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу — помочь разгрузить дороги. При этом приложение будет собственностью Правительства Москвы, и мы будем внимательно смотреть профили пользователей — на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством. Мало того, Вы, как собственник машины, сами сможете определить — кому разрешить брать в аренду свою машину (возраст, опыт и др.) и где вернуть ее», — пишет он на сайте мэрии.

Каким именно образом «Народный каршеринг» должен помочь снизить нагрузку на дороги, Ликсутов не объясняет. Отметим, что эту идею с тем же названием ещё в 2018 выдвигал мэр Москвы Сергей Собянин, правда, он обосновывал её не снижением трафика, а возможностью сэкономить на парковке: «Пока хозяин трудится в офисе, машина стоит на парковке, часто — на платной парковке. А могла бы ездить, принося своему хозяину деньги», — говорил он. Из его слов следует, что количество машин, передвигающихся по городу, наоборот может вырасти.