Кольцевые гонки уйдут в YouTube

5-6 сентября на YT-канале Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) пройдет трансляция пятого этапа сезона-2020, который пройдет на трассе Смоленское кольцо. Там же в июле состоялось открытие сезона отечественной кузовной серии. Но этот этап будет отличаться от первого прежде всего тем, что поклонники автоспорта увидят сразу 12 зрелищных гонок – три в субботу и девять в воскресенье. В прошлый же раз среди участников не был представлен класс юниоров: они начали свой сезон на две недели позже остальных.

Одной из команд, претендующих на высокие позиции в эти выходные, будет московский коллектив B-Tuning Pro Racing Team, который выставит пять гонщиков в трех классах. Но только один из этой пятерки уже участвовал в гонках СМП РСКГ в Смоленске в этом году – руководитель команды и пилот класса Туринг-Лайт Андрей Севастьянов. Только в гонках российского кольца он одержал семь побед. В предстоящие выходные он вполне может побороться по крайней мере за место в первой тройке. Впервые в этом году B-Tuning выставит и второй автомобиль класса Туринг-Лайт. На нем участие в гонках примет Татьяна Елисеева. Гонщица из Москвы уже выступала в СМП РСКГ в 2014 году, но наибольших успехов за свою карьеру она добилась в ралли-кроссе. Александр Буйлов, заработавший две недели назад свой первый финиш в топ-3 во «взрослом» классе S1600, также имеет шансы на повторение этого результата. А Егор Ганин, выступающий за команду в категории S1600 Юниор, продолжит вести борьбу за первую строчку абсолюта. Еще ни один уикенд сезона-2020 не обходился для него без подиума. Место за рулем второй машины в юниорской категории на этот раз займет дебютант кузовных гонок Кирилл Захаров.

Кроме прямых трансляций всех воскресных гонок на официальном YouTube-канале СМП РСКГ заезды класса Туринг-Лайт можно будет посмотреть и на каналах сети Матч ТВ.