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Mercedes отозвал более 1000 машин в РФ из-за ошибок в инструкции по эксплуатации

Авто
16:40, 19 августа 2020

Mercedes отозвал более 1000 машин в РФ из-за ошибок в инструкции по эксплуатации
Global Look Press
Global Look Press

АО «Мерседес-Бенц Рус», представляющее Mercedes-Benz на российском рынке, отзывает 1062 автомобиля модели X-Class.

Как уточняется на сайте Росстандарта, речь идет о машинах, произведенных в период с января 2018 года по декабрь 2019-го. В качестве причины указан тот факт, что руководство по эксплуатации содержит неверную информацию по максимальным значениям нагрузки на крышу транспортного средства. «В случае превышения максимальной нагрузки на крышу при движении автомобиля корректная работа системы ESP может быть нарушена. В случае аварии груз, закрепленный на крыше, может сдвинуться, кунг может сломаться, и груз может упасть с крыши, что не исключает повышенного риска получения травм», – поясняется в сообщении.

Отмечается, что владельцы машин могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем Росстандарта, либо воспользоваться поиском на easy.gost.ru.

Также сообщается об отзыве 45 автомобилей Mercedes-Benz моделей V-Class и Vito (тип 447), изготовленных в марте 2019 года. Решение принято в связи с тем, что установленные подголовники задних сидений обладают некорректной нижней конструкцией и не могут снизить риск серьезных повреждений при ДТП. 

Рубрика: Авто

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