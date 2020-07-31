В ОП РФ требуют снимать на видео алкотестирование водителей

В Общественной палате РФ не одобрили законопроект МВД о введении новых методов тестирования автолюбителей на алкогольное опьянение. Об этом пишет ТАСС.

В ОП РФ обращают внимание на то, что в документе не учтены коррупциогенные моменты. Они предлагают дополнить документ пунктами об обязательной видеофиксации процедуры освидетельствования. При этом должно быть фактически невозможно удалить сделанную видеозапись.

Предварительное тестирование должно стать допустимым только в условиях спецоперации и при участии не менее двух экипажей ГАИ.

В свете последний событий в ОП также предложили дополнить законопроект пунктами о соблюдении эпидемиологических норм при проведении медосвидетельствования.