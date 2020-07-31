Игры для взрослых мальчиков, или Как выиграть квадроцикл

В рамках премии «Внедорожник года» организаторы конкурса решили выдернуть экспертное и блогероское жюри из кресел и отправили их в лес, в грязь, на лесопилку и мойку. Вот такой спектр развлечений ждал участников тест-драйва по маршруту легендарных рейдов «Клуба 4х4».

По живописным грунтовкам и размокшим после недавних дождей лесным тропам ребята проверяли подвески и системы полного привода кроссоверов, внедорожников и пикапов, обутых в обычные дорожные покрышки.

На этапе маршрутов в поле, вплавь и по грязи застревали не раз и приходилось прибегать к помощи других участников, оснащенных тестовыми грязевыми шинами Nokian Tyres.

«Сегодня даже домохозяйки на кроссоверах, а не только профессионалы офф-роуда способны демонстрировать чудеса проходимости, всего лишь внимательно прочитав инструкцию», – рассказал член Экспертного жюри, автомобильный журналист Григорий Алёшин.

Но не заездами едиными жив тест-драйв. После грязевых испытаний, а местами участники в прямом смысле этого слова переправлялись вплавь, всех отправили на мойку, организованную производителем аккумуляторной садовой техники Greenworks. И это был уже тест-драйв моющих средств Autoland и Cartech Pro, которые боролись с богатым «налетом бездорожья».

В честь пятнадцатилетия премии Greenworks еще и устроила ещё один конкурс — состязание лесорубов. С помощью аккумуляторной пилы нужно было отпилить от бревна кругляш весом ровно 150 граммов, что символизировало 15-летний юбилей «Внедорожника Года».





Ну в и общем, чтобы не только участники забега порадовались, но и читатели sobesednik.ru, главный приз проекта еще не разыгран. Квадроцикл CFMOTO X5 Classic, а также другие призы брендов-партнеров можно получить, проголосовав за любимый кроссовер, внедорожник или пикап на сайте премии. Голосование продлится до 31 августа.