Эксперты раскритиковали массовое внедрение алкозамков в автомобили

Министерство промышленности РФ намерено до 1 октября закончить разработку массового внедрения алкозамков при спуске автомобилей с конвейера, пишет «Коммерсантъ». До 1 декабря будет рассмотрен вопрос о стимулировании производителей на использование этого защитного устройства.

Алкозамок — это специальное измерительное приспособление, которое блокирует механизмы автомобиля в случае, если в выдохе водителя обнаруживается содержание алкоголя.

Известно, что все легковые авто на территории Евросоюза будут обеспечены алкозамками до 2022 года.

Но некоторые эксперты уже раскритиковали предложение. Так, неназываемый источник рассказал «Коммерсанту», что нахождение в салоне нескольких или даже одного пьяного пассажира может привести к ошибочной блокировке машины.

Приводятся данные об алкозамке «Меты», использование которого ограничено первое время после того, как водитель воспользовался одеколоном, омывателем стекол или даже ополаскивателем для рта. При этом повторная попытка для того, чтобы завести автомобиль, возможна только спустя полчаса.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков предположил, что алкозамки можно было бы использовать как ограничительный механизм для водителей, которые уже были уличены в вождении в пьяном виде.

К тому же Лысаков отметил, что требование от производителей на установку алкозамков автоматически увеличит рост цен на машины. При этом окажется несправедливым, что вообще не пьющие водители будут доплачивать за функционал, который им ни к чему.

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Татарстана Рифкат Минниханов упредил авторов идеи об алкозамках, что не встречалось еще ни одного замка на российском авторынке, к которому россиянин не подобрал бы ключ или способ обмануть систему.