Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский

Эксперт прокомментировал странную, на первый взгляд, инициативу ведомства.

Новость дня сходу поражает: МВД просит повысить показатель смертности на дорогах. То есть норматив 4 погибших на 100 000 человек, который поставлен перед полицией президентом два года назад (майские указы), ведомство хочет переписать на 8,4 смертей на 100 000 человек.

Как это понимать, мы спросили у адвоката Леонида Ольшанского, вице-председателя Движения автомобилистов России.

– Не спешите стрелять в МВД! Снизить смертность в ДТП нельзя одним нажатием кнопки. Это комплексная проблема.

И как ее решить – на этот вопрос президент Путин ответил 10 лет назад на заседании Госсовета по безопасности дорожного движения, – напоминает Ольшанский. – Он сказал, что на первом месте тут должно быть строительство новых дорог, тоннелей и эстакад. Если тоннель прорыт или эстакада переброшена, то ни в кого не врежешься, даже если захочешь. Второе: оперативное прибытие на место ДТП скорой помощи. Потому что очень часто люди умирают не от травмы, а от того, что им вовремя оказана помощь. А где скорая приехала быстро – там люди выживают. И третье, сказал президент, это «повышение качества подготовки водительских кадров», то есть чтобы в автошколах посерьёзнее принимали экзамены.

Так что на первом месте – строить. Скажем, водитель сбил пешехода, потому что не увидел его. А не увидел, потому что в этом месте не поставили фонарь. Но в этом же не МВД виновато? А лучше не просто фонарь, а подземный переход – и даже если водитель пьян и летит как угорелый, он в этом месте никого уже сбить не может. Так что акцент тут надо делать на деятельности дорожных служб и местных властей.

– Вы хотите сказать, что МВД совсем ничего не может сделать для уменьшения смертности?

– Ну как же! МВД предлагает, например, усилить репрессии на дорогах. Но эти намеки, насколько я знаю, президент не поддержал. Тогда, десять лет назад, он не сказал «усилить репрессии в административном и уголовном законодательстве».

Действительно, репрессиями, прописанными хоть в каком законодательстве, ни один вопрос не решается, если не выполнить первые три пункта, о которых сказал президент. Снижение смертности на дорогах увеличением штрафов, лишением прав, введением талонов и увеличением количества эвакуаторов не достичь.

У нас в Министерстве юстиции лежит проект нового кодекса об административных правонарушениях – вполне себе репрессивный. Когда его готовили, нам говорили, что этот кодекс снизит аварийность. Но его сильно раскритиковали буквально все: и журналисты, и депутаты. Как провластные, так и оппозиционеры.

И в МВД поняли, что им так быстро репрессивный кодекс не протащить – блицкриг не получается, давай зайдём с другого бока. Вот и вся история.

кстати

Достичь показателей из майских указов нужно к 2024 году. В 2019 году, как пишут «Ведомости», смертность в ДТП была 11,6 человек на 100 000 населения (всего 16981 человек).