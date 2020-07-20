В России одной бедой меньше

В известную крылатую фразу, приписываемому то Гоголю, то Салтыкову-Щедрину, то Карамзину – «В России две беды – дураки и дороги» – можно смело, не дожидаясь референдума и всенародного голосования, вносить поправки. С открытием скоростной трассы высшей технической категории М-11 «Нева» (Москва ‒ Санкт-Петербург) одной бедой стало меньше. В этом убедились лично все участники традиционного мастер-класса «АВТО ГОДА».

Трасса и впрямь загляденье! Инновационное покрытие, разделенные встречные потоки, отсутствие светофоров и одноуровневых пересечений. Мчишь себе с разрешенной скоростью 130 км/ч и горя не знаешь.

Ясное дело, важно не только по какой дороге, но и на чем ты мчишь. В этот раз участники автопробега, ежегодно собирающего весь цвет российского автомобильного сообщества – журналистов, блогеров и просто увлеченных автолюбителей – тестировали легендарные минивэны Volkswagen Т6.1. Автомобили, конечно, были идеально подготовлены к состязанию: оснащены шинами Continental и транспондерами T-pass для скоростного проезда по платным автодорогам, заправлены специальным маслом, которое надежно защищает двигатель и помогает экономить топливо, и управляемы шестью отборными экипажами, состоящими из штурмана и трех пилотов.



Продолжая тему пилотажа – соревнование было действительно улетным. Пролетев 165 километров по М-11, участники начали настоящий автомобильный батл, меряясь не только мастерством вождения, но и силой, ловкостью, смекалкой. Именно этих качеств, а также слаженности работы экипажа требовали от участников проекта подготовленные организатором проекта состязания. Поставить фаркоп, прикрепить к минивэну прицеп и запарковать его в виртуальный гараж, не задевая ограничительных стоек, – только с виду простая задача. На самом же деле пилотам пришлось изрядно попотеть.

Но потели все с нескрываемым азартом и драйвом: лавировали, выруливали, маневрировали, помогали друг другу, подначивали «конкурентов».

Один из конкурсов, вызвавший неподдельный детский восторг, представлял из себя задачу поднять двумя минивэнами из ведерка игрушечную машинку и, следуя меж конусов, опустить ее в конце этапа в другое ведро. Наезд на конус – штрафное очко, порванная веревка – соревнование начинается с начала. Секундомер тикает, напряжение растет…



А сколько эмоций принес конкурс с техникой Caiman?! Двухметровые дяди превратились в десятилетних лопоухих пацанов, когда вместо баранки в руках у них оказался бесконтактный оптический джойстик от радиоуправляемого робота Caiman Commando. Здесь участникам мастер-класса пригодились не только знания ПДД, но и хорошие навыки геймера.

Что еще было? Возили, лавируя змейкой между конусами, воду в дырявом ведре, укомплектовывали на время весь экипаж, добавив детское кресло, ведь Volkswagen Т6.1 – это автомобиль, созданный для больших компаний и семьи; решали логические задачки, разгадывали хитрые головоломки на креатив и смекалку. Все без исключения задания и этапы состязания порадовали разнообразием и нетривиальностью.

Вечером жюри конкурса, тщательно подсчитав все баллы и штрафные очки, подвело итоги. Вперед вырвалась четверка во главе со штурманом Алексеем Кожевниковым из Твери. Но ни один из участников мастер-класса не остался без призов от партнеров проекта.

Этот год для проекта «АВТОМОБИЛЬ ГОДА» ‒ юбилейный, поэтому обладатель главного приза сезона-2020 ‒ нового Volkswagen Caravelle 6.1 ‒ будет объявлен на церемонии Премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ ‒ 2020».

Загрузившись в автобус, уставшие, но счастливые участники вспоминали самые острые моменты и планировали, куда они отправятся с семьями или друзьями, когда ограничения, продиктованные пандемией, будут полностью сняты.

А вы уже знаете, куда хотели бы поехать?