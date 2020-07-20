МВД просит снизить требования по сокращению смертности на дорогах

В Министерстве внутренних дел считают нереализуемым план по снижению смертности на дорогах до целевого показателя в четыре летальных исхода при ДТП на 100 тысяч населения, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Марата Хуснуллина с представителями МВД.

В силовом ведомстве просят увеличить целевой показатель до 8,4 смертей на 100 тысяч человек к 2024 году. Там уверены, что так быстро решить проблему со смертностью на дорогах не получится. Заявленные показатели достигнуты только в шести странах мира, где этому предшествовал долгий путь.

Всего за 2019 год на дорогах в России погиб 16 981 человек, что равно 11,6 смертям на 100 тысяч населения. Пять тысяч человек из этого числа были пешеходами.

Согласно нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к 2030 году Россия должна приблизиться к нулевым показателям смертности на дорогах. На финансирование проекта с 2019 по 2024 предусмотрено 4,8 триллиона рублей.

В числе мер, которые предпринимаются для снижения числа ДТП, на автодорогах федерального значения устанавливают барьерный ограждения и освещение. В жилых зонах устанавливают автобусные остановки, пешеходы, транспортные развязки и одноуровневые пересечения.

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина, комментируя в своем микроблоге просьбу МВД, предложила ведомству отменить допустимость превышения установленного ограничения скорости на 20 километров.