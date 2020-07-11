Водительские права с истекающим сроком можно заменить до 31 декабря

Пресс-служба МВД сообщила, что те водительские удостоверения, срок которых заканчивается в период с 1 февраля до 15 июля, останутся актуальными до 31 декабря. Об этом пишет ТАСС.

Заменить документ автовладельцы смогут именно до указанного срока — 31 декабря. В иных случаях им не будет грозить никаких штрафов со стороны сотрудников госавтоинспекции.

Сейчас на сайте госуслуг можно занять предварительную очередь на замену документа. «Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди. При необходимости такая услуга будет оказываться также в порядке живой очереди», — пояснили в пресс-службе.