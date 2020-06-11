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В Совфеде предложили поощрять граждан, сообщающих о нарушениях ПДД

Авто
16:14, 11 июня 2020

В Совфеде предложили поощрять граждан, сообщающих о нарушениях ПДД
Global Look Press
Global Look Press

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин предложил перенять зарубежный опыт в части общественного контроля за нарушением ПДД.

Он предложил поощрять граждан, которые сообщают в правоохранительные органы о нарушениях на дороге, с которыми они сталкиваются. Фактически предлагается разрешить гражданам сообщать номера авто, которые стали причиной ДТП или иных нарушений.

Подобное предложение актуализировалось на фоне скандала с актером Михаилом Ефремовым. 8 июня он стал виновником смертельного ДТП, сев за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«У нас в обществе к этому особое отношение. Часто это называют “стукачеством”, но на самом деле это форма общественного контроля, которая помогает предотвратить преступления. Если бы кто-то сообщил в полицию, что тот же самый Ефремов в состоянии опьянения сел за руль, то, возможно, удалось бы спасти человеческую жизнь», — цитирует Башкина «РИА Новости».

О том, каким образом стоило бы поощрять информаторов, сенатор предложил обсуждать с экспертами и обществом: это могут быть как социальные бонусы, так и материальная поддержка.

Рубрика: Авто

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