Из-за подтопления обрушилась часть автомобильного моста на пути в ТиНАО

Столичная Госавтоинспеция сообщает об ограничении движения транспорта по мосту вдоль реки Незнайка в Новую Москву. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО в результате подтопления орушился автомобильный мост. Сейчас уточняется, что произошла просадка опоры моста. Пострадавших в результате происшествия нет.

Пока сотрудники ГИБДД переориентируют водителей по объездным направлениям. Дорога вдоль Незнайки полностью перекрыта.

Ни одно из поселений ТиНАО в результате произошедшего не осталось отрезанным от Москвы.