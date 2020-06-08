С июля в России вводятся изменения, связанные с правилами автотюнинга

В следующем месяце россиян ждут нововведения, затрагивающие нормы, отраженные в части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Как сообщает портал «Автоновости дня», с 1 июля расширится действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Теперь скидка в 10% будет предоставлена сотрудникам государственных медицинских организаций, при этом цена машины не должна превышать 1,5 млн рублей (раньше эта сумма составляла 1 млн).

Кроме того, изменения затронут нормы, которые обозначены в 12.5 части 1 КоАП РФ и касаются автотюнинга.

Сообщается, что теперь установку на автомобиль, к примеру, багажника, фаркопа, лебедки и прочего дополнительного оборудования, нужно будет регистрировать.

Отменяется дистанционная экспертиза: водителей обяжут проходить проверку в лабораториях.

Также с начала июля начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза. Владельцы праворульных легковых машин должны будут получать специальное заключение в лаборатории и сертификат, подтверждающий, что машина безопасна.

Вводится полный запрет на ввоз в Россию транспортных средств категорий М2 и М3, к которым относятся, среди прочего, микроавтобусы, минивэны и другой транспорт с количеством посадочных мест более восьми, а также спецтехника.