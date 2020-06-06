В Пекине начали выдавать жителям деньги для потребительской активности

В Пекине местное правительство поручило выделить населению ваучеры в общей сумме 12,2 миллиарда юаней, чтобы стимулировать покупательскую активность граждан, снизившуюся из-за коронавирусного кризиса. В пересчете на доллары эта сумма равна 1,71 миллиарда. Об этом пишет Bloomberg.

Суть этой инициативы сводится к тому, что гражданам выдают не деньги в чистом виде, а именно возможность использовать определенную сумму в течение двух недель.

Первые выплаты поступают пекинцам сегодня с утра. Позже получить ваучеры граждане смогут 13,20 и 27 июня.