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Новости дня

06 июня, суббота

[16:04]Делать пожертвования советуют, исходя из принципа "сохранить больше жизней"
[14:31]Политолог Елисеева: "Победа Байдена упирается в провалы Трампа"
[13:38]"Курчатовский институт" создаст генетическую базу данных россиян по указанию Путина
[12:30]Facebook забанил сотни аккаунтов с контентом о превосходстве белой расы
[11:50]В Пекине начали выдавать жителям деньги для потребительской активности
[11:07]В Башкирии мать, выкинувшая новорожденного, приняла участие в ток-шоу
[10:40]COVID-19 за сутки в РФ: 8 855 – заболели, 8 708 – выздоровели, 197 – умерли
[09:50]Россияне возвращаются на родину, а Минюст одобряет Собянина. Новости к утру 6 июня

05 июня, пятница

[21:54]Собянин намерен "более радикально" смягчить карантин на следующей неделе
[21:30]Полиции Миннеаполиса запретят удушающие приемы
[20:41]Возле здания МВД в Москве задержали более 10 человек с плакатами и без
[19:58]Набиуллина объяснила, почему в России не будет "взрыва инфляции"
[19:23]"Мы хотим закончить все это": Трамп призвал губернаторов снять карантинные меры
[18:25]Виктора Немытова снова задержали у МВД. Он держал плакат "Россия без Путина"
[18:13]Генная терапия лечит запущенный рак яичников
[17:48]Генпрокуратура установила причину аварии в Норильске
[16:35]Детский телеканал в США выпустил в эфир 8-минутное дыхание Джорджа Флойда
[16:07]В марте переводы в страны СНГ из РФ снизились на 21% по сравнению с прошлым годом
[16:05]Депутат Госдумы от КПРФ: Поправки не изменят ничего, кроме обнуления сроков Путина
[15:38]"Норникель" Потанина заплатит за устранение последствий аварии в Норильске
[14:45]Мосгорсуд признал вину Азара в одиночном пикете, но сократил срок на 5 дней
[14:40]В Иркутске предпринимателя приковали к батарее, чтобы украсть у него маски
[14:15]Ученые, предсказавшие "Болотную", заявили о росте протестных настроений
[14:01]Радиоведущая Юлия Норкина не выжила после инфаркта
[13:38]По всей России могут ввести общую систему оплаты общественного транспорта
[13:38]Организатора митинга в поддержку бизнесмена Быкова задержали
[12:32]В Перми отменили парад Победы из-за коронавируса
[12:05]В Магнитогорске мужчина получил удары дубинкой после отказа надеть маску
[10:48]COVID-19 за сутки в РФ: 8 726 – заболели, 8 057 – выздоровели, 144 – умерли
[10:24]В Москве испробовали лечение ковида барокамерами на 25 пациентах
[09:36]В Австралии власти через суд пытаются запретить акции протеста
[08:46]Спрос на контейнеры для раздельного сбора мусора вырос в РФ в 20 раз
[07:50]ГосСМИ промаркируют, но чипировать никого не будут. Новости к утру 5 июня

04 июня, четверг

[21:59]Главу движения "За новый социализм" отправили под домашний арест до 2 августа
[21:47]Вашингтон может ввести дополнительные санкции против "Северного потока – 2"
[21:12]В отношении убитого бойцами СОБРа при штурме квартиры екатеринбуржца завели дело
[20:37]Гендиректора РВК, в офисе которой накануне прошли обыски, задержали на 48 часов
[20:21]В Москве по делу о взятке задержаны глава отдела Минпромторга и его посредники
[19:53]График снятия ограничений в Москве могут представить в начале следующей недели
[19:23]Суд запретил Варваре Карауловой выходить из дома ночью в течение девяти лет

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Facebook забанил сотни аккаунтов с контентом о превосходстве белой расы

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12:30, 06 июня 2020

Facebook забанил сотни аккаунтов с контентом о превосходстве белой расы
Global Look Press
Global Look Press

Facebook и дочерняя платформа соцсети Instagram удалили более 190 аккаунтов, пропагандирующих расовое неравенство в пользу белых людей. В частности, речь идет о сообществах «Proud Boys» и «The American Guard» — это ведущие представители расистской риторики в США.

В Facebook отметили, что в некоторых случаях пользователи, состоящие в этих сообществах, призывали выйти на протесты, которые проходят в стране с 25 мая. В некоторых случаях предлагалось брать с собой оружие, пишет AP.

Напомним, президент США Дональд Трамп более активно начал противодействовать обратному лагерю политической активности — он призвал вычислить всех лидеров леворадикального движения «Антифа», а впредь намерен добиться того, чтобы признать эту идеологию террористической.

Напомним, протесты в США начались после очередного убийства чернокожего человека полицейским. Задержанный почти на протяжении девяти минут оставался без дыхания в момент удерживания. В итоге в Миннеаполисе намерены запретить полицейским использовать удушующие приемы.

Теги: #Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца

Рубрика: Авто

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