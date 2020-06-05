 "Тотальный диктант" проведут онлайн и посвятят грамотности в Сети

В этом году из-за пандемии коронавируса ежегодная акция «Тотальный диктант» пройдет в России в онлайн-формате.

6 июня марафон по проверке грамотности пройдет на YouTube-канале 6 июня с 10:00 до 16:00 по московскому времени. Гостями эфира станут лингвист Максим Кронгауз, писательница Дина Рубина и телеведущая Фекла Толстая. Мастера слова обсудят, как интернет влияет на развитие русской речи, а после все желающие смогут написать диктант. Зачитает текст диктанта Дина Рубина.

Чтобы принять участие в написании диктанта, необходимо ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться.

В этом году партнером мероприятия стал Google. Аналитики компании собрали все запросы с зачином «как пишется» за минувший год и выяснили, какие слова и речевые обороты чаще вызывают трудности у пользователей рунета.

В этом году «Тотальный диктант» реализуется на средства гранта президента РФ на развитие гражданского общества.