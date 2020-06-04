В Москве водителя лишили прав на 14 месяцев за аварию сторонних авто

В Москве водителю не удалось уйти от ответственности за ДТП, виновником которого он стал, несмотря на то, что его авто никак не пострадало.

В ноябре минувшего года мужчина, передвигаясь на машине марки «Киа» резко подрезал «Джип». В результате в «Джип» резко въехало авто марки «Хендэ», пересказывает обстоятельства РАПСИ.

Владелец «Киа» не признал своей вины и скрылся с места происшествия. Позже вину он отрицал и в суде, пытаясь оспорить решение о лишении его водительских прав на срок в один год и два месяца.

Суд ссылался на постановление пленума Верховного суда, который в 2019 году постановил, что водитель ответственен за то ДТП, причиной которого стало любое его поведение на дороге даже в случае, если сам он в происшествии механически никак не участвовал.