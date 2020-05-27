В дорожном департаменте Оренбурга прошли обыски по делу о заборах не по ГОСТу

Следственный комитет заинтересовали новые заборы вдоль улиц Оренбурга. Там считают, что в управлении организации дорожного движения города и в «Центре организации дорожного движения» недобросовестно отнеслись к своим обязанностям, одобрив заборы, которые не соответствуют ГОСТу.

Следственное управление СК РФ по Оренбургской области накануне провело обыски по возбужденному в связи с данным фактом делу о халатности, сообщает РБК.

Ведомство полагает, что компания ООО «СК-АУТСОРСИНГ» выполнила работы по установке ограждений недобросовестно, тем не менее получив за это 8,2 миллиона рублей из бюджета федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».