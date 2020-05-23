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Дорогу от Санкт-Петербурга до Китая хотят построить до 2024 года

Авто
12:46, 23 мая 2020

Марат Хуснуллин // Фото: Global Look Press
Марат Хуснуллин // Фото: Global Look Press

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о планах по строительству автодороги «Европа — Западный Китай», которая объединит Россию, Казахстан и Китай. Вся протяженность маршрута составит 8 тысяч километров.

Ранее предполагалось, что этот проект стартует во втором полугодии 2020 года и завершится в полном объеме к 2027 году. Но вице-премьер решил, что строительство нужно форсировать.

«Вчера я определил план действий, буду еженедельно проводить штаб, чтобы раскачать эту стройку. Нормативный срок строительства - восемь лет, хотим попробовать собрать эту схему за четыре года», — цитирует слова Хуснуллина «РИА Новости».

Трасса М12, которая будет выстроена в рамках этого проекта соединит Москву и Казань. Полная карта автодороги выглядит так: Санкт-Петербург — Москва — Казань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алма-Ата — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган.

Рубрика: Авто

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