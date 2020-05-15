У сотрудников ГАЗ с 19 июня до 18 декабря будет по три выходных в неделю

Горьковский автозавод переходит на сокращенный режим в связи с падением спроса на легкие коммерческие автомобили.

«В июне ГАЗ переходит на четырехдневный режим работы. Сокращенный график вводится на полгода – с 19 июня по 18 декабря», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы «Группы ГАЗ».

Также сообщается, что на конец июня переносится корпоративный летний отпуск, который традиционно проводится в июле – начале августа.

В конце апреля ГАЗ уже переходил на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на легкие коммерческие автомобили (LCV), в мае компания вернулась к обычному режиму.

Ранее на предприятии отметили, что объем заказов на апрель упал на 70% от среднемесячного уровня, на май и июнь – на 85-90%. «ГАЗ находится в двойном кризисе – из-за санкций и падения рынка. Мы бьемся за то, чтобы сохранить людей», – рассказал председатель рабочих советов «Группы ГАЗ» Евгений Морозов. По его словам «под ударом» находятся полмиллиона сотрудников предприятия. «Поэтому мы с большой надеждой ожидаем старта антикризисных программ поддержки автопрома, принятых на совещании у президента Российской Федерации, и очень надеемся, что у ГАЗа будет эта поддержка», – подчеркнул Морозов.

Напомним, в конце апреля Владимир Путин предложил стимулировать отечественный автопром путем скидок в 10% на российские машины и заявил, что нельзя допускать сокращения рабочих мест на предприятиях.