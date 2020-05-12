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11 мая, понедельник

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[11:28]Не менее 19 человек стали жертвами ЧП в ходе учений иранских ВМС в Оманском море
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10 мая, воскресенье

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В Москве 2,5 тысячи камер начали автоматически выявлять водителей без пропусков

Авто
13:03, 12 мая 2020

В столице запустили систему, выявляющую в режиме реального времени машины без пропусков и оповещающую об этом ГИБДД.

Как пишет ТАСС со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД), технология работает на базе более 2,5 тысячи камер.

По словам руководителя дирекции фото- видеофиксации ЦОДД Евгения Леглера, устройства сканируют автомобильный поток и считывают номера машин, которые затем сверяются с базой оформленных цифровых пропусков. При обнаружении нарушителя данные о нем передаются на ближайшие посты ДПС.

Напомним, в Москве и Подмосковье с 22 апреля для поездок на автомобиле необходимо иметь цифровой пропуск с указанным номером автомобиля.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Москва #Самоизоляция

Рубрика: Авто

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