В Москве 2,5 тысячи камер начали автоматически выявлять водителей без пропусков

В столице запустили систему, выявляющую в режиме реального времени машины без пропусков и оповещающую об этом ГИБДД.

Как пишет ТАСС со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД), технология работает на базе более 2,5 тысячи камер.

По словам руководителя дирекции фото- видеофиксации ЦОДД Евгения Леглера, устройства сканируют автомобильный поток и считывают номера машин, которые затем сверяются с базой оформленных цифровых пропусков. При обнаружении нарушителя данные о нем передаются на ближайшие посты ДПС.

Напомним, в Москве и Подмосковье с 22 апреля для поездок на автомобиле необходимо иметь цифровой пропуск с указанным номером автомобиля.