В Москве закроют еще 45 станций метро с 3 мая

В воскресенье московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций метро. Это связано со значительным снижением пассажиропотока в столичной подземке в связи с принимаемыми карантинными мерами.

За период самоизоляции проходимость пассажиров в метро снизилась на 80%. До этого дептранс закрывал часть вестибюлей станций. С учетом новых закрытий в Москве будет ограничена работа 78 станций. Речь идет о станциях, где число пассажиров упало в разы, пишет «Интерфакс».

Итого в Москве будут закрыты 33% станций метро из 238 точек.

С 3 мая будут закрыты следующие выходы: