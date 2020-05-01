В Москве закроют еще 45 станций метро с 3 мая

В воскресенье московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций метро. Это связано со значительным снижением пассажиропотока в столичной подземке в связи с принимаемыми карантинными мерами.
За период самоизоляции проходимость пассажиров в метро снизилась на 80%. До этого дептранс закрывал часть вестибюлей станций. С учетом новых закрытий в Москве будет ограничена работа 78 станций. Речь идет о станциях, где число пассажиров упало в разы, пишет «Интерфакс».
Итого в Москве будут закрыты 33% станций метро из 238 точек.
С 3 мая будут закрыты следующие выходы:
- Тропарёво
- Кропоткинская
- Спортивная
- Красногвардейская
- Динамо
- Аэропорт
- Маяковская
- Мякинино
- Измайловская
- Митино
- Крылатское
- Площадь Революции
- Курская
- Строгино
- Свиблово
- Академическая
- Коньково
- Ботанический сад
- Ясенево
- Беляево
- Щукинская
- Пролетарская
- Лермонтовский проспект
- Жулебино
- Планерная
- Улица 1905 года
- Александровский сад
- Тульская
- Улица Академика Янгеля
- Южная
- Нахимовский проспект
- Аннино
- Чертановская
- Бибирево
- Улица Скобелевская
- Ломоносовский проспект
- Новопеределкино
- Волжская
- Бутырская
- Марьина Роща
- Марьино
- Хорошёвская
- Некрасовка
- Лухмановская